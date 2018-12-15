TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, turistlerin ilgi odağı oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Karsarasında sefer yapan Doğu Ekspresi, yabancı turistlerden de yoğun ilgi görüyor.



TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, son yıllarda yabancı turistleri de ağırlıyor.



Hat üzerindeki doğal güzelliklerin yanı sıra karla kaplı arazilerden geçerek misafirlerine görsel şölen sunan tren, yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebiyle seferlerini sürdürüyor.



Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi'nin seferi 25 saatlik süreye rağmen keyifle tamamlanıyor. Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yoğun talep nedeniyle yer bulmakta zorlanıyor.



Ankara'dan yola çıkıp Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi, bin 310 kilometre yol aldıktan sonra Kars'a varıyor.



Son yıllarda Yunanistan, Gürcistan, Kosova, Yemen, İngiltere, Fransa, Almanya'dan gelen turistler, Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi gösteriyor.



Marmara Üniversitesinde öğrenim gören Yemenli Osamah Alhuri, Yunanistanlı Vasilis Providas, Kosovalı Atilla Rexha, Gürcistanlı Nodar Kontselidze de Doğu Ekspresi ile unutulmaz bir yolculuk yaparak Kars'a geldi. Farklı ülkelerden insanları buluşturan Doğu Ekspresi her geçen gün ününü artırıyor.



Gürcistanlı Nodar Kontselidze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kars'a gelmeyi daha önce düşünüyorduk ancak şimdi yola çıkabildik. Yolculuk çok eğlenceli geçti, oyun oynadık, müzik dinledik. Farklı insanlarla tanıştık güzel muhabbetler oldu, çok şanslıyız" dedi.





"Türkiye dışındaki insanlar da Doğu Ekspresi'ni biliyor"



Kosovalı Atilla Rexha da dört arkadaş olarak Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmayı düşündüklerini ve hayallerinin gerçekleşmesi için önceden bilet alıp yolculuk yaptıklarını söyledi.



Yolculuğu ilerleyen tarihlerde yapmak istediklerini ancak yer bulamadıkları için erken tarihte bilet aldıklarını anlatan Rexha, "Dört arkadaş ile ilk defa yolculuğa çıktık. Doğu Ekspresi'ni sosyal medyadan duyduk, Türkiye dışından başka insanlar da Doğu Ekspresi'ni biliyor, yer bulmak çok zor, biz daha önce biletleri aldığımız için yer bulabildik." diye konuştu.



Rexha, Doğu Ekspresi'nin geçtiği güzergahları çok beğendiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şimdi trenle geldiğimiz Kars'tayız, yolculuk bayağı iyi geçti. Arkadaşlarımızla eğlendik, manzaralar çok güzeldi, Türkiye'de her yer çok güzel. Hayal ettiğimiz bir yolculuktu, tren eski olsa da çok konforlu, trene binen insanlar müzik açıyorlar, çok eğlenceli. Herkes odasını süslüyor, dekorasyon yapıyor, çok şirin bir tren. Burada insanlarla muhabbet ediyoruz, başka insanlarla tanışıyoruz."



"Yemen'e gittiğimde herkese anlatacağım"



Yemenli Osamah Alhuri ise eğlenceli bir yolculuk yaptıklarını ve bol bol fotoğraf çektiklerini ifade ederek, "İlk defa Doğu Ekspresi'ne bindim, çok eğlenceli. Çok eğlenceli, yolda oyun oynadık, müzik açtık, sohbet ettik bayağı eğlendik, fotoğraflar çektik. Yemen'den de Türkiye'ye gelenlere tavsiye edeceğim." dedi.