Doğu Karadeniz'den 107 ülkeye 678 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz ekonomisi 2026’nın ilk dört ayında vites yükseltti. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane’den dünyaya yayılan ihracat ağı 107 ülkeye ulaştı

Toygu Ökçün
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, bölgenin 2026 yılı ilk dört aylık ihracat verilerini açıkladı. Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinden gerçekleştirilen toplam ihracat tutarı 678 milyon 195 bin 893 dolar olarak kayıtlara geçti.

ŞEHİRLERİN İHRACAT PERFORMANSI

Bölge illeri bazında Trabzon 501 milyon 108 bin dolarla liderliğini sürdürürken; Rize 82 milyon 942 bin, Gümüşhane 61 milyon 928 bin ve Artvin 32 milyon 218 bin dolarlık dış satıma imza attı. Geçen yılın aynı dönemine oranla Gümüşhane’deki %126’lık sıçrama, dönemin en dikkat çekici büyüme oranı oldu.

FINDIK ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUMAYI BAŞARDI

Sektörel bazda yapılan incelemede, fındık 352 milyon 720 bin dolarlık ihracatla bölgenin en güçlü kalemi olmayı sürdürdü. Fındığı sırasıyla şu sektörler takip etti:

  • Maden ve Metaller: 122 milyon 280 bin dolar
  • Su Ürünleri ve Hayvancılık: 65 milyon 759 bin dolar
  • Yaş Meyve ve Sebze: 56 milyon 392 bin dolar

107 ÜLKEYE SATIŞ: İTALYA VE ALMANYA ÖN PLANDA

Doğu Karadeniz’den ocak-nisan döneminde 107 farklı ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ilk beş ülke İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Fransa olarak sıralandı. Geçen yıla oranla pazar çeşitliliğinin arttığını belirten Selçuk İskender, ülkeler bazındaki değişimleri şu sözlerle aktardı:

"Rusya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 7, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 13 ve Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 74 ve Fransa'ya yapılan ihracatımızda yüzde 66 artış yaşanırken İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 1 oranında düşüş yaşanmıştır."

