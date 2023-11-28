Doğum Yardımı 8 Yıldır Aynı!

Tek çocuk için 300, ikincisi için 400, üçüncüsü için 600 lira yardım yapılıyor. Hem de tam 8 yıldır, bu rakamlar hiç değişmedi. Mikrofon uzattığımız aileler, geçim sıkıntısı ile boğuşurken, bu desteğin hiç bir anlam ifade etmediğini söylüyor...



15 Mayıs 2015 tarihinde çocuklu ailelere destek olarak açıklanmıştı. Zaman değişti, aradan 8 yıl geçti. İğneden ipliğe her şeye zam geldi. Ancak verilen miktar değişmedi.





Yenidoğan parası olarak bir defaya mahsus, ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için ise 600 lira ödeme yapılıyor. En fazla 24 ay verilen çoklu doğum yardımıyla ise ikiz-üçüz çocukları dünyaya gelen ailelere çocuk başına 400 TL veriliyor.