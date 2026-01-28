Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2026 doğum parası ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2026 doğum parası ne kadar oldu?
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen doğum yardımı uygulaması kapsamında ocak ayı ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Doğum yardımı ne kadar oldu?

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı tutarlarının güncellendiğini belirtti. Buna göre;

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira,
İkinci çocuk için aylık 1.500 lira,
Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek veriliyor.

Doğum yardımına nasıl başvuruluyor?

Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden alındığı bildirildi. Başvurusu onaylanan aileler, ödeme bilgilerine yine aynı uygulama üzerinden ulaşabiliyor.

Ödemeler hangi banka üzerinden yapılıyor?

Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Doğum yardımı ne zamana kadar devam edecek?

Açıklamaya göre doğum yardımı ödemeleri, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz şekilde devam edecek.

