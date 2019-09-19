MSB'de Gaziler Günü töreni
MSB'de Gaziler Günü töreni
Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de yakalandı
Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması
Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması
TEKNOFEST'e rekor ziyaret
TEKNOFEST'e rekor ziyaret

Doğuş Otomotiv'den Volkswagen açıklaması

Doğuş Otomotiv tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Volkswagen grubunun, Türkiye'de yatırım yapmasını hem ülkemiz hem de otomotiv sektörümüz adına çok yararlı, sevindirici ve gurur verici bir durum bulmakla birlikte yatırım kararı Volkswagen yönetimine ait olup, henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Şirketimizin, 25 yıldır başarı ile devam eden Türkiye distiribütörlüğünün sona ereceğine ilişkin haberler tamamen asılsız olup, VW markası ile mevcut sözleşmemiz süresizdir" denildi

Doğuş Otomotiv'den Volkswagen açıklaması

Doğuş Otomotiv, çeşitli basın yayın organlarında ve ortamlarda Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi tercih ettiği distribütörlük faaliyetlerini yürütmekte olan Doğuş Otomotiv ile  distribütörlük ilişkisini sonlandıracağına ilişkin haberlere dair açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar denildi:

"Volkswagen grubunun, Türkiye'de yatırım yapmasını hem ülkemiz hem de otomotiv sektörümüz adına çok yararlı, sevindirici ve gurur verici bir durum bulmakla birlikte yatırım kararı Volkswagen yönetimine ait olup, henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. 

Şirketimizin, 25 yıldır başarı ile devam eden Türkiye  distiribütörlüğünün sona ereceğine ilişkin haberler tamamen asılsız olup, VW markası ile mevcut sözleşmemiz süresizdir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğuş otomotiv #Volkswagen #kap
Önceki Haber
Ali Yıldırım Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi
Sonraki Haber
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.