Doğuş Otomotiv tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Volkswagen grubunun, Türkiye'de yatırım yapmasını hem ülkemiz hem de otomotiv sektörümüz adına çok yararlı, sevindirici ve gurur verici bir durum bulmakla birlikte yatırım kararı Volkswagen yönetimine ait olup, henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Şirketimizin, 25 yıldır başarı ile devam eden Türkiye distiribütörlüğünün sona ereceğine ilişkin haberler tamamen asılsız olup, VW markası ile mevcut sözleşmemiz süresizdir" denildi

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