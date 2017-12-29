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Doğuş Otomotiv o şirketlerini kapattı

Doğuş Otomotiv, 'Doğuş Auto Misr for Trading and Manufacturing Vehicles Joint Stock Company' ve 'D-Automotive Limited Liability Company' şirketlerini tasfiye etti

Doğuş Otomotiv o şirketlerini kapattı

Doğuş Otomotiv, Mısır'da bulunan bağlı ortaklarının tasfiyesi hakkında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Doğuş Otomotiv, Mısır'da kurulu, faaliyeti durdurulmuş olan bağlı ortakları 'Doğuş Auto Misr for Trading and Manufacturing Vehicles Joint Stock Company' ve 'D-Automotive Limited Liability Company' şirketlerinin tasfiye edildiğini açıkladı.

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, konuya ilişkin o dönem yaptığı açıklamada, "Mısır'a ilk girdiğimiz zaman hedeflerimiz farklıydı. Volkswagen markasını Kuzey Afrika bölgesine taşımak istiyorduk. Ancak hedefler tutmadı. VW binek otomobilin distribütörünün farklı olması, iş yapmamızı engelledi" şeklinde konuşmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğuş otomotiv #mısır
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