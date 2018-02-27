Dokuz Eylül Üniversitesi Cumhuriyetçi Düşünce Topluluğu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde "Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını" isimli konferans düzenledi.





"Türkiye ekonomisinde kaynaklar tükeniyor"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ODTÜ Öğretim Üyesi Yıldırım Koç, 2008'den bu yana üçüncü bir küresel kriz yaşandığını belirterek "Türkiye ekonomisinin kendi iç sıkıntıları var. Türkiye ekonomisinde kaynakların tükendiği bir konum içerisindeyiz. Emperyalizmin Türkiye içinde yaratmaya çalıştığı ekonomik sorunları ileriki dönemlerde yeniden yaşayacağız" dedi.



"Planlı bir ekonomi gerekli"

Yıldırım Koç, “Fabrikalar kapanıyor, kapanan o illere üniversite açılıyor. Öğrencilerin yaptığı o harcamalarla o yöre halkının gelirleri sabit tutulmaya çalışıyor. Çoğu işsiz kalacak üniversite öğrencileriyle kurumlar çalışıyor, bu yüzden planlı bir ekonomi olması önemli” diyerek planlı bir ekonominin önemine değindi.



"Türkiye ekonomik krize girerse ödenek bedeller ağır olur"

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Uysal, Türkiye'nin ekonomik alanda bir sıkışıklık yaşadığını vurgulayarak "Aslında bu yılın başında ekonomideki sıkışıklık belirgin olarak görünmeye başladı. Ekonomide ciddi anlamda bir gerileme var ve bu daha da derinleşecektir. Türkiye ekonomik krize girerse Türkiye’nin ödeyeceği bedel çok ağır olur. Hepimiz ülkemize, ekonomimize, tüketim tercihlerimiz itibariyle, küçük esnaflarımızla birlikte sahip çıkmak zorundayız. Çünkü krizin mutlu edeceği kimse olmaz" dedi.



"Geleceksizlik sorunu, gençliğin üretime katılmasıyla çözülebilir"

Dokuz Eylül Üniversitesi Cumhuriyetçi Düşünce Topluluğu Başkanı Eda Yücel'in “Üreten Türkiye inşa edilirken gençliğe de büyük yer verilmelidir. Bugün önümüzde duran en büyük problemlerden biri olan geleceksizlik sorunu gençliğin üretime katılmasıyla çözülebilir” sözleriyle konferans sonlandırıldı.

Konferansın bitiminde Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ODTÜ Öğretim Üyesi Yıldırım Koç'a ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Uysal'a plaket takdim edildi.





ulusal.com.tr Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ODTÜ Öğretim Üyesi Yıldırım Koç ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Uysal etkinliğin konuşmacı isimleri arasındaydı. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin yoğun bir şekilde katıldığı konferansta, "Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını" tartışıldı.Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ODTÜ Öğretim Üyesi Yıldırım Koç, 2008'den bu yana üçüncü bir küresel kriz yaşandığını belirterek "Türkiye ekonomisinin kendi iç sıkıntıları var. Türkiye ekonomisinde kaynakların tükendiği bir konum içerisindeyiz. Emperyalizmin Türkiye içinde yaratmaya çalıştığı ekonomik sorunları ileriki dönemlerde yeniden yaşayacağız" dedi.Yıldırım Koç, “Fabrikalar kapanıyor, kapanan o illere üniversite açılıyor. Öğrencilerin yaptığı o harcamalarla o yöre halkının gelirleri sabit tutulmaya çalışıyor. Çoğu işsiz kalacak üniversite öğrencileriyle kurumlar çalışıyor, bu yüzden planlı bir ekonomi olması önemli” diyerek planlı bir ekonominin önemine değindi.Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Uysal, Türkiye'nin ekonomik alanda bir sıkışıklık yaşadığını vurgulayarak "Aslında bu yılın başında ekonomideki sıkışıklık belirgin olarak görünmeye başladı. Ekonomide ciddi anlamda bir gerileme var ve bu daha da derinleşecektir. Türkiye ekonomik krize girerse Türkiye’nin ödeyeceği bedel çok ağır olur. Hepimiz ülkemize, ekonomimize, tüketim tercihlerimiz itibariyle, küçük esnaflarımızla birlikte sahip çıkmak zorundayız. Çünkü krizin mutlu edeceği kimse olmaz" dedi.Dokuz Eylül Üniversitesi Cumhuriyetçi Düşünce Topluluğu Başkanı Eda Yücel'in “Üreten Türkiye inşa edilirken gençliğe de büyük yer verilmelidir. Bugün önümüzde duran en büyük problemlerden biri olan geleceksizlik sorunu gençliğin üretime katılmasıyla çözülebilir” sözleriyle konferans sonlandırıldı.Konferansın bitiminde Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ODTÜ Öğretim Üyesi Yıldırım Koç'a ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Uysal'a plaket takdim edildi.