Dolandırıcılığın yeni ağı: Kasko ve sigorta indirimi

Dolandırıcıların hedefinde trafik sigortası yaptırmak isteyen vatandaşlar var. Araç sahiplerini arayarak kaskoda indirim var diyerek tuzağa düşürüyorlar.

Osman Demircan Siber Güvenlik Uzmanı konuya ilişkin şunkarı kaydetti: "Arama motorlarında doğrudan indirimli kasko diye arattıklarında tuzağa düşüyorlar. Bu noktada hem banka hem de kişisel verilerini vatandaş kaybedebiliyor."

Araç sahiplerinin her yıl yaptırmakla yükümlü olduğu trafik sigortası ve kaskoda yaşanan fiyat artışları dolandırıcıların iştahını kabarttı.

Resmi acente görüntüsü verip, sahte çağrı merkezleri kurarak güven sağlıyorlar.

Sigortacı Cem Zeren ise şunları belirtti: "Sigorta acenteden yapılır. Poliçenizi bu konuda yerini yurdu belli çalışanları belli itibarı belli acentelerden yapın. Dijital ortamda bir sürü site var, hepsi de kopyalanıyor. Ne yazık ki sigorta sektöründe ciddi bir dolandırıcılık var. Bunları almamakta sizlerin elinde. Sigortanızı tanınan bilinen yerden yapın, dijital ortamdan yapmayın. Risklerinizin transferi için güvendiğiniz yerlerden risklerinizi transfer edin."

Vatandaşlara düşük teklifler veren dolandırıcılar, ödemeyi aldıktan sonra kayıplara karışıyorlar.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan vatandaşları uyardı: "Araçla alakalı numarayı talep ediyorlar. Bu herhangi bir çalıntı araba olduğunda sizin şase numaralarınızı kullanabileceği anlamına geliyor. Eğer ki vatandaşlar dolandırıldıklarını düşünüyorlarsa mutlaka kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri gerekir."