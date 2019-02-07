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Dolar 1 haftanın zirvesinde (7 Şubat 2019 Perşembe güncel dolar fiyatları)

Güne 5.23 civarından başlayan dolar kuru 5.25'in üzerine hareketlendi. Euro da yükselirken borsa geriledi. Kur bugün yüzde 1'e yakın değerlendi ve 31 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı

Dolar 1 haftanın zirvesinde (7 Şubat 2019 Perşembe güncel dolar fiyatları)

Güne 5.23 civarından başlayan kur 5.2677'ye kadar yükseldikten sonra yüzde 0.85 artışla 5.2600'da yer aldı. Euro/TL de 5.95'ten 5.98'in üzerine çıktı.

Dünya gazetesinin haberine göre, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 0.12 düşüşle 102.455 puanda.

Ekonomist Enver Erkan, kurdaki hareketin doların küresel hareketinden kaynaklandığı yorumunu yaptı. 

Erkan, "İçeride haber akışında bir değişiklik yok, dolar dışarıda değerleniyor bir yükseliş söz konusu. Dolar/TL buna bağlı yukarı gitti" diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar ne kadar #dolar kaç para
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