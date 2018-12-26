Yasin Alıcı yazdı...

Geride bırakacağımız 2018 yılı hiç kuşku yok ki TL bakımından zor bir yıl oldu.TL döviz karşısında tarihi düşüş yaşadı.



2018 yılına 3.75 civarında başlayan dolar,dar bir band da hareket eden kur,Şubatayınıda sakin geçirerek Mart ayında yükselişe geçti.



Mart ayında Moodys’in kredi notumuzu indirmesi,Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma ek vergi getirmesi,cari açık ve enflasyonda görülen yükselişler Mart ayında 4 TL seviyesine geçmesine neden oldu.



Nisan ayına baktığımda ise ABD ve Rusya’nın Suriye üzerindeki güç gösterileri ve küresel endişeler nedeniyle 4.25’li seviyelere yükseldi.Merkez Bankası’nın 75 puan faiz artışına gitmesi ile kurdaki tansiyon biraz düşsede 4 TL civarlarında tamamladı.



Mayıs’ta S&P not indirimine gitmesiyle tekrar hareketlenen kur,siyasi söylemlerle tansiyonun giderek artması 4.90 TL üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.



Geç gelen bir TCMB faiz artışıyla beraber (300 puan) kurdaki ateşi söndürmeye yetmedi.



En sert hareketlerin olduğu ay Ağustos ayı olarak tarihe geçti.



ABD ile aramızın açılması ve Rahip Brunson olayı bunlara karşı Trump’tan gelen yaptırımlar ile rekor kıran dolar,7.25’li seviyeleri gördü.



Eylül ayında yine Merkez Bankası’ndan bir faiz artışı geldi.(625 puan).Bu faiz artışı ile bir önceki toplantıda yaptığı bazı dokunuşlar (Rom kapsamında gelen indirimler,zorunlu karşılık oranlarındaki indirimler) kurun ateşini bir nebze 6.50 TL seviyesine kadar geriletti.



Gelelim Ekim ayına;RahipBrunson’ı serbest bıraktık.Dolar geldi 5.50 seviyelerine!



Kasım ayında ABD’nin yaptırımları kaldırması,petrol tarafındaki sert düşüşler,Aralık ayı içerisinde gelen FED ve ECB müdahaleleri,TL’deki rahip olayından sonraki pozitif fiyatlamanın sınırlı olmasına sebep oldu.



Şuan 5.30’lu seviyelerde gezen DOLAR yıl sonunu bu fiyatlardan kapatacak gibi!





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