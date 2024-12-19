Dolar 35 TL'nin üstünde! Gözler Fed'den gelen açıklamada

Dolar bugüne 35 TL'nin üstünde 35,04 TL'en başladı. Euro ise 36,37 TL'den başladı. Fed beklendiği gibi politika faizini yüzde 0,25 indirdi. Ancak Fed yetkililerinin 2025 yılında daha az faiz indirimi öngörmesi doların diğer para birimleri karşısında rekor kırmasını sağladı.

Sude İnak Sude İnak
Dolar 35 TL'nin üstünde! Gözler Fed'den gelen açıklamada
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Fed beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. Bu beklenen birşeydi. Ancak Fed yetkililerinin 2025 yılında faiz indirim beklentilerini ikiye indirmesi doların küresel para birimleri karşısında hızlı yükseliş yaşamasını sağladı.

Yetkililer eylül ayında 2025 yılında 4 kez faiz indirilmesini bekliyordu. Fed Başkanı Powell, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğini belirterek gelecek faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarını ifade etti. 

Powell'ın söylemleri, politikaları ve vaatleri enflasyon yaratmaya müsait Donald Trump'ın zaferi sonrasında geldi. Ekonomistler, Trump'ın vaatlerinin enflasyon yaratmaya ve doları güçlendirmeye müsait olduğunu söylüyor. Powell, bir gazetecinin Trump'ın diğer ülkelere uygulayacağı tarifelerinin etkisi konusunda birşey söylemenin henüz erken olduğunu söyledi. 

Karar sonrasında hisse senedi piyasaları güçlü doların etkisiyle geriledi. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY Endeksi 2022'den beri en yüksek seviyeye 108'e kadar çıktı. Baskılanan dolar/TL ise bir değişim göstermedi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para yükümlülüklerde sıfır zorunlu karşılık uygulamasını Aralık 2025 tarihine kadar uzattı.

Bugün asgari ücret toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirilecek. İşçi tarafı bir önceki toplantının çıkışında ortaya bir rakamın konulmamasını eleştirmişti. Bugün ortaya bir rakamın çıkıp çıkmayacağı takip edilecek.

Öte yandan bugün bankacılık verileri takip edilecek. Yarın ise enflasyon beklentilerine ilişkin ipucu edinmek için Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. 

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