banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

'Dolar 4.0'ı geride bırakmanın yolu Sanayi 4.0'ı yakalamak'

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "4. Sanayi Devrimi, gümbür gümbür gelen bir devrimdir. Doların 4.0 olduğu günleri geride bırakmanın bir tane yolu var; Sanayi 4.0`ı yakalamak." dedi.

'Dolar 4.0'ı geride bırakmanın yolu Sanayi 4.0'ı yakalamak'

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)  Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katıldığı "Türkiye'nin  Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği" Konferansı'ndaki konuşmasında, bu yıl  dünyada en çok Sanayi 4.0'ın konuşulduğunu söyledi.
 
Dijital dönüşümün yazılı ve görsel basın aracılığıyla insanların  sürekli gündemlerinde olduğunu anlatan Bilecik, "Ülkelerin en önemli büyüme  stratejilerinden biri olan Sanayi 4.0, dünyanın ekonomik merkezlerinde gündemin  hep üst sıralarına net bir şekilde oturdu. Yeni yıla girerken de, teknolojinin  üretim süreçlerinin her aşamasında kullanıldığı yeni bir sistemin sanki kalp  atışlarını duyuyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü sanayi devriminde maalesef dünyanın  bir miktar gerisinde kaldık. Bunun sıkıntılarını yaşadık. İnanıyorum ki; bu defa  'Geç kaldık' demeyeceğiz. Bir an evvel adapte olmamız gereken 4. Sanayi Devrimi,  'dört dörtlük' bir devrimdir." diye konuştu.
 
Bilecik, Türkiye'de dijitalleşme konusunda farkındalıkla ilgili  problemin azaldığını, bunun Türkiye adına son derece umut verici olduğunu  belirterek, 4. Sanayi Devrimi konusunu, Türkiye gündeminin öncelikleri arasında  gördüklerini her vesileyle vurguladıklarını aktardı.
 
Türkiye’nin yeni hikayesinin bu süreçten geçtiğine dikkati çeken  Bilecik, "Ekonomi anlamında yeni bir hikayeye ihtiyacımız var. Yapılan  çalışmaların çoğunun Sanayi 4.0'ın içinden geçecek öyküyle yeşereceği konusunda  inancımız tam." dedi.
 
"TÜRKİYE KENDİ TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİM YAPMAYA BAŞLAMALI"
 
Erol Bilecik, TÜSİAD faaliyetleriyle, Türkiye'nin sanayide dönüşüm  süreçlerine artı değer katmayı hedeflediklerini belirterek, daha önce sanayinin  dijital dönüşümünün, ekonomi için potansiyelini ve fırsatlarını ortaya koyan  çalışmalar yaptıklarını, bugün ise “Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm  Yetkinliği" raporunu paylaşacaklarını söyledi.
 
Dijital dönüşümü gerçekleştirmenin önemi vurgulayan Bilecik, "Sanayide  dijital dönüşümü gerçekleştirmenin yarısı, teknolojileri üretim hatlarına ve  değer zincirinin bütününe entegre etmekle ilgilidir. Diğer yarısı ise, bunu  mümkün kılacak stratejileri ve politikaları hayata geçirebilmektir.  Bir tanesi  üretim, bir tanesi de ilgili politikaların hayata geçirilmesidir.  Bu sürecin  başarısının sürdürülebilirliği ise ancak ve ancak teknolojiyi ülkemizde  geliştirmekle mümkündür. Bu da işin olmazsa olmaz çıktısı. Türkiye'nin bilgi ve  teknoloji üretmeden gelişmesi de, kalkınması da mümkün değildir. Türkiye, küresel  bir güç olmak istiyorsa, bir an evvel kendi teknolojisi ile üretim yapmaya  başlamak zorundadır." ifadelerini kullandı.
 
Bu sürecin sağlıklı kurgulanmanın çok önemli olduğunun altını çizen  Bilecik, bunun için en başta Türkiye'nin sanayide dijital teknoloji yetkinliğinin  belirlenmesinin çok kritik olduğunu söyledi.
 
Bilecik, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"Aynı şekilde, hangi teknolojilerde rekabet gücümüzün yüksek olduğunun  analiz edilmesi de son derece önemli. Zira bu analizler, ülkemizde teknolojilerin  yalnız uygulanmasına değil, geliştirilmesine de ışık tutacaktır. Bu süreç,  teknolojide aynı zamanda dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacak. Küresel  rekabete, teknolojimizin yarattığı güçlü katma değerle katılmamızı  sağlayacak."
 
"KALKINMA PLANI’NIN TEMEL EKSENİ DİJİTALLEŞME"
 
TÜSİAD Başkanı Bilecik, birkaç yıl önce hayal bile edilemeyen  teknolojilerin, bugün hayatın vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirterek,  geçen yıl robotları konuşurken bu yıl robotların hukukunun konuşulduğunu  anımsattı.
 
Digital dönüşüm için tedbirlerin dünün gerçeklerine göre  alınamayacağını vurgulayan Bilecik, geleceği iyi planlamak için, yarının fırsat  ve tehditlerine uygun olacak şekilde, bugün kararlar alınması gerektiğini  söyledi.
 
11. Kalkınma Planı'nın hazırlıklarının devam ettiğini hatırlatan  Bilecik, Türkiye'yi 2023’e taşıyacak Kalkınma Planı’nın temel ekseninin  dijitalleşme olduğunu bildirdi.
 
Bilecik, sanayinin dijital dönüşümünün tek bir şirketin veya bir  sektörün, tek bir teknolojiyle başarabileceği bir süreç olmadığını vurgulayarak,  4. Sanayi Devrimi'nin değer zincirinin tüm halkalarının rol aldığı, kararlılık  isteyen bir ekip işi olduğunu anlattı.
 
Bilecik, şunları kaydetti:
 
"Etkili iş birliklerini destekleyen mekanizmaların hayata geçirilmesi  gerekir. Geçirdiğimiz takdirde, ana sanayinin tedarik sanayisinin gelişimini  ivmelediği bir süreç yaşanacak. Sektörel derneklerin iş dünyasını ateşlediği;  kamu, özel sektör ve akademinin el ele koştuğu sürdürülebilir bir ekosistemi hep  birlikte yaratmamız mümkün olacak."
 
"İNSAN, DİJİTAL DÜNYANIN EN ASLİ UNSURUDUR"
 
Erol Bilecik, dijital dönüşüm yolculuğunda riske düşmemek için önce  yetkinlikleri geliştirmek ve rekabet öncesi iş birliğinde kararlılıkla adım atmak  gerektiğini vurguladı.
 
Dijitalleşmede en önemli unsurlardan birinin de insan faktörü  olduğunun altını çizen Bilecik, "İnsan, dijital dünyanın en asli unsurudur.  Dijital Dönüşüm’ü bir fırsata çevirebilmek için eğitim ve istihdam alanında uzun  dönemli stratejilere ihtiyacımız var. Bunları hayata geçirmek ise yine kamu ve  özel sektörün iş birliğiyle çalışmaları gerekiyor." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Sanayide dijital dönüşüm yarışında Türkiye’nin önünde koşan birçok  ülke olduğunu belirten Bilecik, bu ülkeleri dikkatle izlemek, onların  hatalarından ders çıkarmak gerektiğini söyledi.
 
Türkiye'nin kendine en uygun dönüşüm modelini yine kendisinin inşa  etmesi gerektiğini de vurgulayan Bilecik, şunları kaydetti:
 
"Bu raporumuz da bu inşa sürecine çok önemli katkıda bulunacağına  inanıyorum. Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği raporunu muazzam bir  Türkiye projesinin temeli gibi görüyorum. Bu temelin harcını her birlikte  oluşturduk. Bundan sonraki süreçte de ekosistemdeki tüm paydaşların desteğiyle  yapacağımız her çalışma, bu projeyi daha da fazla güçlendirecek.
 
4. Sanayi Devrimi, gümbür gümbür gelen bir devrimdir. Doların 4.0  olduğu günleri geride bırakmanın bir tane yolu var;  Sanayi 4.0'ı yakalamak. Ya  dolar 4.0'ı fazlasıyla konuşacağız ya da Sanayi 4.0'ı yakalayıp doların ve faizin  ateşini konuşmaktan daha keyifli bir süreç yaşayacağımıza inanıyorum." 


Kaynak: AA
Etiketler; #tüsiad #dolar #Erol Bilecik
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Aynı gün içinde iki kez hırsızlıktan yakalandı
Sonraki Haber
ABD: Vize randevusu için en erken tarih Ocak 2019
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.