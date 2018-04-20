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Dolar 4.04 lirada, Euro 5.0 lira sınırında

Beştepe zirvesi sonrasında erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından, 5-10 kuruş dolayında düşen dövizler, bu düzeylerinde hareket ediyor.

Dolar 4.04 lirada, Euro 5.0 lira sınırında

Beştepe zirvesi sonrasında erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından, 5-10 kuruş dolayında düşen dövizler, bu düzeylerinde hareket ediyor.

Açıklama öncesi, 4.10 – 4.11 lira aralığında olan dolar, açıklama ile 4.0 liraya kadar indikten sonra döndüğü 4.04 - 4.05 lira aralığında, euro da, 5.07 – 5.08 lira aralığından 4.96 liraya kadar geriledikten sonra, 4.99 - 5.0 lira aralığında hareket ediyor.

Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeye yükselmişti.

Erken seçim kararının açıklanmasının etkisiyle 108 bin puan düzeyinden 112 bin puana tırmanan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Perşembe gününü yüzde 0.02 artışla 112 bin 122 puandan kapattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Beştepe zirvesi
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