Dolar 41 liraya dayandı! 20 Ağustos 2025 döviz kurları
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda geniş yankı buldu. Asya ve Avrupa borsalarında dalgalanmalara neden olan gelişme, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini de baskı altına aldı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Peki, 20 Ağustos 2025’te dolar ne kadar oldu, Euro kaç liradan işlem görüyor, sterlin kuru güne nasıl başladı?
Haftanın üçüncü işlem gününde Türkiye döviz piyasaları sakin bir açılış yaptı. Küresel gelişmelerin yanı sıra içerideki ekonomik veriler de kurlar üzerinde etkili olurken, yatırımcıların gözü gün içi açıklamalara çevrildi.
20 ağustos 2025 güncel döviz kurları
💵 Dolar
Alış: 40,8835
Satış: 40,9154
💶 Euro
Alış: 47,5564
Satış: 47,6065
💷 İngiliz Sterlini
Alış: 55,1227
Satış: 55,1951
Borsa açılışıyla birlikte piyasalarda hafif hareketlenmeler görülse de döviz cephesinde henüz belirgin bir yön oluşmadı. Uzmanlara göre gün içinde açıklanacak ekonomik veriler, kurların seyrinde belirleyici olacak.