Dolar 41 liraya dayandı! 20 Ağustos 2025 döviz kurları

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda geniş yankı buldu. Asya ve Avrupa borsalarında dalgalanmalara neden olan gelişme, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini de baskı altına aldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar 41 liraya dayandı! 20 Ağustos 2025 döviz kurları
Yayınlanma: Güncellenme:

Peki, 20 Ağustos 2025’te dolar ne kadar oldu, Euro kaç liradan işlem görüyor, sterlin kuru güne nasıl başladı?

Haftanın üçüncü işlem gününde Türkiye döviz piyasaları sakin bir açılış yaptı. Küresel gelişmelerin yanı sıra içerideki ekonomik veriler de kurlar üzerinde etkili olurken, yatırımcıların gözü gün içi açıklamalara çevrildi.

20 ağustos 2025 güncel döviz kurları
💵 Dolar

Alış: 40,8835
Satış: 40,9154

💶 Euro

Alış: 47,5564
Satış: 47,6065

💷 İngiliz Sterlini

Alış: 55,1227
Satış: 55,1951

Borsa açılışıyla birlikte piyasalarda hafif hareketlenmeler görülse de döviz cephesinde henüz belirgin bir yön oluşmadı. Uzmanlara göre gün içinde açıklanacak ekonomik veriler, kurların seyrinde belirleyici olacak.

20 Ağustos 2025 son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu?20 Ağustos 2025 son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu?Yurt
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarıYurt
dolar Euro
Günün Manşetleri
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu?
Yasa dışı bahisle mücadelede yeni adım
21 ilde yasa dışı bahis operasyonu
20 Ağustos hava durumu
Hamas’ı yenmek kesin değil
Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verildi!
Milli Savunma Bakanı Güler’den Japonya mesajı
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
CHP lideri Özgür Özel Sındırgı’da deprem bölgesinde
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?
Süper Lig’de 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi! Süper Lig’de 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi!
Son dakika: Deprem oldu! Son dakika: Deprem oldu!
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Benzine ve motorine zam mı geldi? Benzine ve motorine zam mı geldi?