Dolar 41 liraya dayandı! 20 Ağustos 2025 döviz kurları

Peki, 20 Ağustos 2025’te dolar ne kadar oldu, Euro kaç liradan işlem görüyor, sterlin kuru güne nasıl başladı?

Haftanın üçüncü işlem gününde Türkiye döviz piyasaları sakin bir açılış yaptı. Küresel gelişmelerin yanı sıra içerideki ekonomik veriler de kurlar üzerinde etkili olurken, yatırımcıların gözü gün içi açıklamalara çevrildi.

20 ağustos 2025 güncel döviz kurları

💵 Dolar

Alış: 40,8835

Satış: 40,9154

💶 Euro

Alış: 47,5564

Satış: 47,6065

💷 İngiliz Sterlini

Alış: 55,1227

Satış: 55,1951

Borsa açılışıyla birlikte piyasalarda hafif hareketlenmeler görülse de döviz cephesinde henüz belirgin bir yön oluşmadı. Uzmanlara göre gün içinde açıklanacak ekonomik veriler, kurların seyrinde belirleyici olacak.