Dolar 41 lirayı geçti! 23 Eylül 2025 döviz kurları

İç ve dış piyasaları etkileyen altın ve döviz kurundaki hareketlilik vatandaşların gündeminde. Dolar ve Eurodaki değişimler, iş insanları ve yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,2694 TL, satışta 41,4348 TL olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 41,2055 TL, satışta 41,3706 TL seviyesindeydi.

ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ VERİLER

Dün akşam uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 147,855 düzeyindeydi.

DOLAR VE EURO BUGÜN NASIL İŞLEM GÖRÜYOR?

Yeni güne Dolar/TL alışta 41,3567 TL, satışta 41,4113 TL seviyelerinden başlarken, Euro/TL ise 48,7133 TL civarında işlem görüyor.