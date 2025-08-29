Dolar 41 TL’yi aştı! Euro ve Döviz kurlarında son gelişmeler

Döviz kurlarındaki dalgalanma bugün de devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında hareketliliğe yol açıyor.

29 Ağustos itibarıyla dolar 41,15 TL’den, Euro ise 48,02 TL’den işlem görüyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dövizdeki son gelişmeleri yakından takip ediyor.

TCMB, dün açıklanan efektif kurda dolar alışını 40,9448 TL, satışını 41,1089 TL olarak duyurmuştu. Önceki efektif kur ise alışta 40,9343 TL, satışta 41,0983 TL seviyelerindeydi.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1663, sterlin/dolar paritesi 1,3506 ve dolar/yen paritesi 147,043 düzeyinde hareket ediyor.

Yeni güne dolar 41,1432 TL (alış) – 41,1521 TL (satış), Euro ise 48,0238 TL seviyelerinden başladı.

Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları ve TCMB politikalarını yakından izlemeye devam ediyor.

