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Dolar 4.35 lirayı geçti, euroda yeni tarihi rekor 5.2055 lira

ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle küresel piyasalarda gerileyen doların liraya karşı yükselişi sürüyor. Dolar yeni haftanın ilk işlemlerinde 4.3519 liraya çıkarken, euro da 5.2055 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

Dolar 4.35 lirayı geçti, euroda yeni tarihi rekor 5.2055 lira

ABD'de, oynak gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı "çekirdek enflasyon"un Nisan'da aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.1 ile beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışını hızlandırmak yerine, "kademeli" yapacağına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Geçen hafta ortasında 93.416 ile dört ayın zirvesini gören dolar endeksi yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 0.15 düşüşle 92.402’ye kadar gerilerken, euro/dolar paritesi de 1.1964 düzeyine yükseldi.

Erken işlemlerde 4.3519 lirayı gören dolar daha sonra 4.34 - 4.35 lira aralığına, 5.2055 lirayı gören euro da 5.19 - 5.20 aralığına döndü.

Borsa İstanbul Endeksi de geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.52 düşüşle 101 bin 852 puandan kapattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dolar #Euro #rekor
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