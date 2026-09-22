Dolar 48.82 TL'yi gördü! 22 Eylül 2026 döviz kurlarında son durum nedir?

Haftanın ikinci işlem gününde döviz piyasasında karışık bir seyir izleniyor. Serbest piyasada dolar/TL sabah saatleri itibarıyla 48,82 seviyesine tırmanarak güne yüzde 0,06 artışla başlarken, euro/TL 55,99 bandında yatay bir hareketle güne yüzde 0,02 değişimle başladı. İngiliz sterlini ise 65,40 TL seviyesinden işlem görüyor.

22 EYLÜL 2026 ANLIK DÖVİZ ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI

Saat 09.30 itibarıyla serbest piyasada kaydedilen anlık fiyat hareketleri:

Dolar (USD/TRY): Alış 48,8170 TL, Satış 48,8221 TL (Günlük değişim: %0,06)

Euro (EUR/TRY): Alış 55,9908 TL, Satış 56,0025 TL (Günlük değişim: %0,02)

Sterlin (GBP/TRY): Alış 65,3686 TL, Satış 65,4013 TL (Günlük değişim: %0,06)

Dün gün içinde en yüksek 48,8040 TL ve en düşük 48,7515 TL seviyelerini gören dolar kuru günü 48,7922 TL'den tamamlamıştı. Euro ise dün en yüksek 56,1407 TL, en düşük 55,9608 TL'yi test ederek kapanışını 55,9853 TL seviyesinde gerçekleştirmişti.

DOLARIN AYLIK VE YILLIK GETİRİSİ NE OLDU?

Amerikan dolarının Türk lirası karşısındaki seyrinde yukarı yönlü ivme korunuyor:

Dolar, eylül ayının ilk gününe kıyasla 0,53 TL artış göstererek aylık bazda yüzde 1,10 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç seviyesi olan 43,0312 TL baz alındığında, 2026 yılı genelindeki yükseliş 5,79 TL'yi bularak yüzde 13,45'lik prime ulaştı.

Son bir yıllık periyotta ise 41,3660 TL seviyesinden 48,8202 TL'ye tırmanan dolar kurundaki toplam yıllık getiri yüzde 18,02 oldu.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Avrupa para birimlerinde aylık bazda yatay veya sınırlı hareketler görülürken, yıllık kazançlar çift haneli seyretmeye devam ediyor:

Euro Performansı: Eylül ayının başına göre 0,01 TL gerileyerek yüzde -0,02 değer kaybeden euro, yılbaşı seviyesi olan 50,4706 TL'ye göre 5,52 lira artarak yüzde 10,94 kazanç sağladı. Son bir yıllık süreçte ise 48,8592 TL'den 55,9940 TL'ye çıkarak yıllık yüzde 14,60 getiriye ulaştı.

Sterlin Performansı: Ay başından bu yana sınırlı bir artışla yüzde 0,02 değer kazanan İngiliz sterlini, yılbaşı başlangıç değeri olan 57,9551 TL'ye göre 7,37 lira primle yüzde 12,72 oranında arttı. Yıllık bazda ise 55,9220 TL'den 65,3278 TL'ye tırmanarak yatırımcısına yüzde 16,82 oranında kazanç sundu.