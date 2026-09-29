Dolar 49 TL sınırında! 29 Eylül 2026 döviz kurlarında son dakika rakamları

Serbest döviz piyasalarında haftanın ikinci işlem gününde döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. 29 Eylül 2026 Salı sabahı itibarıyla dolar 49 TL sınırında yer alırken, euro ve sterlinin güncel alış ve satış rakamları netleşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar 49 TL sınırında! 29 Eylül 2026 döviz kurlarında son dakika rakamları
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Gün akışının ilk saatlerinde serbest piyasada işlem gören döviz kurlarının alış, satış ve değişim oranları şu şekildedir:

USD/TRY: Alış 48,9968 TL, Satış 49,0037 TL (Yüzde 0,03 artış)
EUR/TRY: Alış 55,7173 TL, Satış 55,7311 TL (Yüzde -0,02 değişim)
GBP/TRY: Alış 64,9082 TL, Satış 64,9356 TL (Yüzde -0,10 değişim)

DÖVİZ KURLARININ AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Dolar: Eylül ayının ilk gününe göre yüzde 1,47 değer kazanırken, yılbaşı başlangıç değerine (43,03 TL) göre yüzde 13,87 oranında artış gösterdi. Son bir yıllık süreçte ise 41,58 TL'den 49 TL seviyesine yükselerek yüzde 17,83 değer kazancı yaşadı.

Euro: Eylül ayının ilk gününe göre yüzde -0,50 değer kaybederken, yılbaşı başlangıç değerine (50,47 TL) göre yüzde 10,41 oranında artış kaydetti. Son bir yılda ise 48,78 TL'den 55,72 TL seviyesine çıktı.

Sterlin: Yılbaşı başlangıç değerine (57,95 TL) göre yüzde 12 değer kazanan sterlin, son bir yıllık periyotta 55,87 TL'den 64,91 TL seviyesine ulaştı.

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