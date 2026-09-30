Dolar 49 TL'nin üzerinde! 30 Eylül 2026 döviz kurlarında son dakika rakamları

Gün akışının ilk saatlerinde serbest piyasada işlem gören döviz kurlarının alış, satış ve değişim oranları şu şekildedir:

USD/TRY: Alış 49,0156 TL, Satış 49,0200 TL (Yüzde 0,08 artış)

EUR/TRY: Alış 55,6930 TL, Satış 55,7079 TL (Yüzde 0,20 değişim)

GBP/TRY: Alış 65,0098 TL, Satış 65,0280 TL (Yüzde 0,30 değişim)

DÖVİZ KURLARININ AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Dolar: Eylül ayının ilk gününe göre yüzde 1,51 değer kazanırken, yılbaşı başlangıç değerine (43,03 TL) göre yüzde 13,91 oranında artış gösterdi. Son bir yıllık süreçte ise 41,58 TL'den 49,01 TL seviyesine yükselerek yüzde 17,86 değer kazancı yaşadı.

Euro: Eylül ayının ilk gününe göre yüzde -0,54 değer kaybederken, yılbaşı başlangıç değerine (50,47 TL) göre yüzde 10,36 oranında artış kaydetti. Son bir yılda ise 48,82 TL'den 55,70 TL seviyesine çıktı.

Sterlin: Yılbaşı başlangıç değerine (57,95 TL) göre yüzde 12,23 değer kazanan sterlin, son bir yıllık periyotta 55,95 TL'den 65,04 TL seviyesine ulaştı.