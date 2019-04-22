Ekonomist Fehmi Köfteoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Masaya yumruğumuz vurduk, doları 5 liraya düşürdük" açıklamasıyla ilgili "Bu laflar, 10 yıl önce söylenmedi, 3 gün önce söylendi. Bugün dolar nerede? Bir açıklama yaptığı gün, 5.53 idi konuştuktan sonra 5.80'e çıktı dolar. Bu zat-ı muhteremin açıklama yaptığı gün. Masaya yumruğunu vurmuş, doları düşürmüş. Kendisi açıklama yaptığı gün, dolar fırlıyor. Türkiye'yi böyle bir sürece sokanlar, bu sorumluluğu bir an önce anlaması gerek" dedi