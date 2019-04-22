İstanbul serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, avro 6,5570 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8320 liradan alınan dolar, 5,8340 liradan satılıyordu.
Dolar, 5.8602 ile 5.86 seviyesinin üzerini gördü.
6,5550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5570 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8080 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5400 lira olmuştu.
ulusal.com.tr
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,8340 liradan, avro 6,5570 liradan haftaya başlamıştı. Dolar, 5.8602 ile 5.86 seviyesinin üzerini gördü
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, avro 6,5570 liradan haftaya başladı.