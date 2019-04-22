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Dolar 5.86 seviyesinin üzerini gördü! 22 Nisan 2019 Pazartesi dolar ne kadar (Dolar TL kurunda son durum)

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,8340 liradan, avro 6,5570 liradan haftaya başlamıştı. Dolar, 5.8602 ile 5.86 seviyesinin üzerini gördü

Dolar 5.86 seviyesinin üzerini gördü! 22 Nisan 2019 Pazartesi dolar ne kadar (Dolar TL kurunda son durum)

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, avro 6,5570 liradan haftaya başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,8320 liradan alınan dolar, 5,8340 liradan satılıyordu.

Dolar, 5.8602 ile 5.86 seviyesinin üzerini gördü.

6,5550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5570 lira olarak belirlendi. 

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8080 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5400 lira olmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #dolar ne kadar #güncel döviz fiyatları
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Ekonomist Fehmi Köfteoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Masaya yumruğumuz vurduk, doları 5 liraya düşürdük" açıklamasıyla ilgili "Bu laflar, 10 yıl önce söylenmedi, 3 gün önce söylendi. Bugün dolar nerede? Bir açıklama yaptığı gün, 5.53 idi konuştuktan sonra 5.80'e çıktı dolar. Bu zat-ı muhteremin açıklama yaptığı gün. Masaya yumruğunu vurmuş, doları düşürmüş. Kendisi açıklama yaptığı gün, dolar fırlıyor. Türkiye'yi böyle bir sürece sokanlar, bu sorumluluğu bir an önce anlaması gerek" dedi
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