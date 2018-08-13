Dün akşam Asya piyasaları açıkladıktan sonra dolar 7'nin üzerine yükseldi. Spekülasyon, kuru rekor zirveye taşıdı. "Türkiye, mevduatlara el koyacak" haberleri ardından yalanlama açıklamaları peş peşe geldi. Merkez bankası, bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı ise "ülkenin ekonomik bir savaş içinde olduğunu" vurguladı

Dolar 7 lirayı aştı. "Türkiye, mevduatlara el koyacak" spekülasyonu döviz kurunu hareketlendirdi.



Asya piyasalarının açılmasıyla başlayan yükseliş sonrası art arda gelen açıklamalar piyasaların ateşini dindirdi.



Dövizdeki hareketliliğin ardından son açıklama Merkez'den yapıldı. Merkez Bankası, bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını ifade etti. Ayrıca, TL zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 250 baz puan indirildi.



Açıklamada; bankaların, Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat, döviz, repo limitlerinin 7,2 milyar avro seviyesinden 20 milyar avroya çıkarıldığı belirtildi. Ve bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacağının da altı çizildi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise piyasalardaki hareketlenmeyi "dedikodulara" bağladı. Hazine Bakanı Albayrak, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada; mevduatlara asla el konulmayacağını vurguladı. Bankalardaki dövizlerin Türk lirasına döndürülmeyeceğinin özellikle altını çizdi. "Dedikoduları çıkaranlar hakkında yasal işlem başlatılacak." dedi.



Bu açıklamalardan kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı.



Cumhurbaşkanlığı adına yapılan açıklamada; ülkenin ekonomik bir savaş içinde olduğu ifade edildi. Ortaya atılan dedikoduları bu savaşta kullanılan algı malzemeleri olarak değerlendirildi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise gece geç saatlerde bir hamle yaptı. Bankaların yurt dışı swap işlemlerine sınırlama getirildiği açıklandı. Buna göre; işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyecek.



ulusal.com.tr