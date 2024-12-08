Dolar bozduracak kişilerden sigorta komisyonu kesilecek

Türkiye'de dolaşıma sokulan sahte 50 ve 100 dolar banknot tehlikesi nedeniyle Kapalıçarşı'da bulunan döviz büroları tarihte ilk kez dolar bozduran kişilerden 'sigorta komisyonu' almaya başladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Dolar bozduracak kişilerden sigorta komisyonu kesilecek
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Sahte banknotlar nedeniyle piyasalarda artan güvensizlik, bazı bankalar ve kurumların dolar alımını tamamen durdurmasına neden olmuştu. Sözcü'nün haberine göre, Kapalıçarşı'daki döviz büroları bu durum karşısında önlem alarak, sahte para riskine karşı 50 ve 100 dolarlık banknotları bozan kişilerden 1.5 ile 3 dolar arasında kesinti yapıyor. Bu kesintiyle, sahte paranın karışma ihtimaline karşı güvence sağlanması amaçlanıyor.

Esnaf, komisyona tepki gösteren müşterilere, bozum yapılan dolarların arasında hala sahte banknotların bulunabileceğini ifade ederek, bu uygulamanın bir güvenlik tedbiri olduğunu vurguluyor. Öte yandan, bankalar ve ATM'lerin 50 ve 100 dolarlık banknot alımını henüz açmadığı bildirildi.

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