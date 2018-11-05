Dolar ne kadar? Dolar güne nasıl başladı? Dolarda son durum nedir? ABD'nin İran yaptırımının ardından dolar ne kadar oldu? Türkiye'nin yaptırım listesine girmemesi doları etkiledi mi? Gün içinde dolar en fazla ne kadara çıktı? 5 Kasım 2018 güncel döviz kuru dolar düştü mü? Pompeo'nun yaptırım açıklamasının ardından dolar ne kadar oldu? Dolarda düşüş ne kadar devam edecek? İşte dövizde son durum...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a karşı yapılan yaptırımın detaylarını açıklamasının ardından dolar düşüşe geçti.



Pompeo, Türkiye'nin İran yaptırımlarından muaf olduğunu açıklamasının ardından dolar 5,38 seviyelerine kadar geriledi.



Grafiklere bakıldığında doların son 3 ay içerisindeki en düşük seviyelere indiği görüldü.



Gün içinde 5.48 seviyelerine kadar çıkan dolar saat 17:51 itibariyle 5.35 seviyelerine kadar geriledi. Euro'da aynı dakikalarda 6,14 seviyelerine geriledi



ABD'nin İran'a yaptırımlarından muaf olan diğer 7 ülke ise şöyle:



Hindistan, Çin, Tayvan, Japonya, Güney Kore, İtalya ve Yunanistan.





ulusal.com.tr