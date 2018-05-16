Dolar, euro, güne rekor düzeylere yakın başladı
Dolar, euro, güne rekor düzeylere yakın başladı
Genelkurmay Başkanı Belçika'ya gitti
Genelkurmay Başkanı Belçika'ya gitti
İsrail'in İstanbul konsolosuna 'ülkene dön' denildi!
İsrail'in İstanbul konsolosuna 'ülkene dön' denildi!
Barış Atay gözaltına alındı!
Barış Atay gözaltına alındı!

Dolar, euro, sterlin güne rekor düzeylere yakın başladı

Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar, euro ve sterlin karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi.

Dolar, euro, sterlin güne rekor düzeylere yakın başladı

Erken işlemlerde dolar 4.4631 lirayı, euro 5.2801 lirayı ve sterlin 6.0315 lirayı gördü. Dolar 4.4756 lira ve euro da 5.3089 lira ve sterlin de 6.0330 lira ile Salı günü yeni tarihi rekor düzeylerine tırmandı.

Kredi derecelendirme şirketi Moody’s’in yatırımcı hizmetleri birimi Moody’s Investor Service, dün yayınladığı “Bankacılık Sistemi Görünümü – Türkiye’nin finansman ve varlık kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskleri görünümü negatif yapmamıza yol açtı” başlıklı raporda, yavaşlayan ekonomik büyüme, etkisiz para politikaları, para birimindeki değer kaybı ve yüksek işsizlik gibi etkenlerin birleşimi nedeniyle finansman ve varlık kalitesindeki görünümün negatif olduğu vurgulandı

Dolar Endeksi dün, 93.457 ile geçen Aralık ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldikten sonra bugün erken saatlerde 93.27 düzeyine gevşedi.

ABD'nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi de yüzde 3.0 düzeyini korurken, euro da yüzde 1.1832 dolara geriledi.

Erken işlemlerde;

- dolar 4.45 - 4.46 lira,

- euro 5.27 - 5.28 lira,

- sterlin 6.01 – 6.02 lira aralığından işlem görüyordu.

Borsa İstanbul Endeksi de ( BİST100) yüzde 1.07 düşüşle 102 bin 265 puandan başladığı Salı gününü yüzde 1.77 düşüşle 101 bin 540 puandan kapattı.

Hazine'nin Salı günkü ihalelerinde ortalama bileşik faiz iki yıllıkta yüzde 16.61, beş yıllıkta yüzde 15.96 oldu.

Hazine'nin düzenlediği iki tahvil ihalesinde satış bir milyar 2.5 milyon lira olurken, ihale öncesi yapılan iki milyar 174 milyon lira ROT dahil toplam satış üç milyar 176.5 milyon liraya ulaştı.

Hazine, lira cinsi iki yıl (546 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden, beş yıl (1,708 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili ise ilk kez ihraç etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dolar #Euro #sterlin #rekor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.