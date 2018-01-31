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Dolar, Fed öncesi sert düştü

Dolar ABD Merkez Bankası kararının öncesinde Trump`ın "Ulusa Sesleniş" konuşmasının ardından gerçekleştirdiği kayıpları genişletti.

Dolar, Fed öncesi sert düştü

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyacağı politikalara ilişkin bir miktar ipucu vermesiyle çoğu büyük para karşısında zayıflamıştı.

Dolar, Londra'daki işlemlerde ise bu kayıplarını daha da arttırdı.

Euro/dolar paritesi, 1.2400'ın üzerine çıkmasının ardından kazançlarını genişleterek 1.2463'e ulaştı. 

Dolar/TL ise TSİ 14.54 itibarıyla yüzde 58 düşüşle 3,7570 seviyene geriledi.

DOLAR ENDEKSİNDE 1987'DEN BERİ BİR İLK
 
Dolar endeksi de %3 oranında düşerek 1987 yılından beri en kötü ocak ayını geçiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) bugün faiz kararını açıklayacak. Faiz artış beklentisi düşük olsa dahi analistler bu sene martta başlamak üzere en az 3 faiz artışı öngörüyor. /Milliyet

Etiketler; #dolar #FED #abd merkez bankası #donald trump
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