Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları
Perşembe gününe yükselişle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların odağını tamamen değiştirdi. İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, Perşembe günü doların yaşadığı hafif gerilemeden destek bularak bir yükseliş kaydetti. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, dikkatlerini ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in olası bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağı konusuna çevirdi.
İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorularına yanıt aranıyor. Altın yatırımcıları merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. "Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?", "Yarım altın bugün kaç lira?" soruları gündemdeki yerini koruyor.
İşte 30 Ekim 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde piyasalarda oluşan güncel altın fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 5.313,88 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.255,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.498,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 36.495,09 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.849,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 91.517,59 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.939,04 dolar