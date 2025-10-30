Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Perşembe gününe yükselişle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların odağını tamamen değiştirdi. İşte güncel altın fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 1

Altın fiyatları, Perşembe günü doların yaşadığı hafif gerilemeden destek bularak bir yükseliş kaydetti. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, dikkatlerini ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in olası bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağı konusuna çevirdi.

1 10
Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 2

İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorularına yanıt aranıyor. Altın yatırımcıları merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. "Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?", "Yarım altın bugün kaç lira?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

2 10
Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 3

İşte 30 Ekim 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde piyasalarda oluşan güncel altın fiyatları

3 10
Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 5.313,88 TL

4 10
Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.255,00 TL

5 10
Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 18.498,00 TL

6 10
Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 36.495,09 TL

7 10
Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.849,00 TL

8 10
Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 91.517,59 TL

9 10
Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 3.939,04 dolar

10 10
altın fiyatı