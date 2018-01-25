Dolar önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 3,7350 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,7350 seviyesinde dengelendi.



Dün küresel piyasalarda artan risk iştahı ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,72 düşüşle 3,7403'ten tamamladı.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,11 azalışla 3,7350 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 4,6575, sterlin/TL de yüzde 0,8 artışla 5,3565'ten işlem görüyor.



Dolar endeksi, dün Aralık 2014'ten bu yana ilk kez 90 seviyesinin altına gerilerken, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 88,8 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de 1,2459 ile Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1,2400-1,2450 aralığında dengelendi.