Dolar güne düşüşle başlamasının ardından 3,7450 seviyesinde dengelendi.

Dün doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak gerileyen dolar/TL, son 3 ayın en düşük seviyesi olan 3,7162'yi görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 3,7560'tan tamamladı.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,17 azalışla 3,7450 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,6610, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 5,3235'ten işlem görüyor.



Dolar endeksi, 88,4 seviyesine gerilemesinin ardından 89'un üzerinde dengelendi. Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrası avro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek, 1,2537 ile Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini görse de günü 1,2412'den tamamladı. Avro/dolar paritesi bugüne artışla başlayarak 1,2445 seviyesinde bulunuyor.