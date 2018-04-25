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Dolar güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 4,0740 seviyesinde işlem görüyor. 

Dolar güne düşüşle başladı

Küresel piyasalarda dolar, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değer kazanırken, dolar endeksi, dün 91,08 ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi bugün ise yüzde 0,22 artışla 91,0 sınırında bulunuyor.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri, dün, psikolojik seviye olarak nitelendirilen yüzde 3'ü aşmasının ardından bugün de yukarı yönlü çıkışını sürdürdü ve yüzde 3,0094 ile Ocak 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. 

Dün 4,0806- 4,1147 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 4,0861'den tamamladı. 

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,33 azalışla 4,0740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,35 azalışla 4,9816'dan, sterlin/TL de yüzde 0,33 düşüşle 5,6940'tan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak kararların döviz kurları üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,00 seviyesinin psikolojik destek, 4,10 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Türk lirası #Euro
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