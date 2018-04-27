Dolar/TL düşüşünü 4'üncü güne taşıdı ve analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 4,05'in altına inerek 4,0493'ü gördü.

Dolar/TL, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin dün yüzde 3 psikolojik sınırının altına inmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdürerek 4,0493'ü gördü.



Uluslararası piyasalarda bir süredir yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 3'ün altına inmesi ve Avrupa Merkez Bankası(nın (ECB) politika duruşunu koruyarak büyümeye ilişkin risklerin üzerinde durmaması küresel piyasalara pozitif yansırken, Kuzey Kore ile Güney Kore liderlerinin bir araya geldiği tarihi zirveden barış kararı çıkması jeopolitik risklere ilişkin iyimserliği artırdı.



Tüm bu gelişmeler sonrasında dolar/TL düşüşünü 4'üncü güne taşıdı ve analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 4,05'in altına inerek 4,0493'ü gördü.



Dolar/TL, saat 13.15 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 4,0572 ve avro/TL yüzde 0,5 gerilemeyle 4,9013 seviyelerinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,97 seviyelerinde bulunuyor.



Analistler, tahvil faizlerindeki düşüş ve ECB sonrası avronun dolar karşısındaki çıkışının gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında güçlenmesini beraberinde getirdiğini belirterek, ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin döviz piyasasının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.



Teknik açıdan dolar/TL'nin 4,05'in altında kalıcılık sağlaması durumunda 4,02 seviyelerinin gündeme gelebileceğine işaret eden analistler, 4,08'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.