Dolar güne nasıl başladı? 18 Eylül 2026 Kapalıçarşı ve serbest piyasada dolar ve euro kaç TL?

18 Eylül 2026 Cuma sabahı saat 09.30 itibarıyla güne yüzde 0,11 yükselişle başlayan Amerikan Doları 48,78 TL bandında işlem görürken, Euro yüzde 0,03 sınırlı artışla 56,05 TL seviyelerinden alıcı buluyor. İngiliz Sterlini ise sabah saatlerinde 65,28 TL eşiğinde el değiştiriyor.

18 EYLÜL 2026 SERBEST PİYASA ANLIK DÖVİZ KURLARI

USD/TRY (Amerikan Doları): Alış 48,7829 TL | Satış 48,7867 TL (Günlük Değişim: +%0,11)

EUR/TRY (Euro): Alış 56,0522 TL | Satış 56,0635 TL (Günlük Değişim: +%0,03)

GBP/TRY (İngiliz Sterlini): Alış 65,2675 TL | Satış 65,2894 TL (Günlük Değişim: +%0,06)

Dün serbest piyasada dalgalı bir seyir izleyen dolar, gün içinde en düşük 48,6486 TL ve en yüksek 48,7466 TL seviyelerini test ettikten sonra günü 48,7336 TL'den tamamlamıştı. Euro ise dün 55,7930 TL ile 56,1341 TL bandında hareket ederek kapanışını 56,0415 TL'den yapmıştı.

DÖVİZ KURLARININ AY VE YIL BAZLI GETİRİ PERFORMANSI

Piyasalarda ana para birimlerinin aylık, yılbaşından bu yana ve son bir yıllık vadelerdeki değişim oranları:

Doların Performansı: Eylül ayının ilk gününe göre 0,49 TL prim yapan dolar, aylık bazda yüzde 1,02 yükseldi. Yılbaşı başlangıç seviyesi olan 43,0312 TL'ye kıyasla 5,75 lira artarak sene başından bu yana yüzde 13,37 değer kazandı. Son bir yıllık periyotta ise 41,2900 TL'den 48,7851 TL'ye çıkarak yatırımcısına yüzde 18,15 getiri sundu.

Euronun Performansı: Eylül ayı genelinde 0,05 TL (+%0,09) ile yatay bir seyir izleyen euro, yılbaşındaki 50,4706 TL değerine göre 5,59 TL yükselerek yüzde 11,07 değer artışı kaydetti. Son bir yıllık vadede ise 48,7679 TL'den 56,0567 TL'ye ulaşarak yüzde 14,95 kazandırdı.

Sterlinin Performansı: Eylül ayının ilk gününe göre sınırlı bir geri çekilmeyle 0,03 TL düşen (-%0,05) İngiliz Sterlini, 57,9551 TL olan yılbaşı seviyesine göre 7,33 TL prim yaparak yüzde 12,64 yükseldi. Son bir yılda ise 56,0854 TL'den 65,2827 TL'ye tırmanarak yüzde 16,40 değer kazancı sağladı.