banner962
SATILDI! Türkiye'nin en büyüğü...
SATILDI! Türkiye'nin en büyüğü...
Mevlüt Çavuşoğlu o haberleri yalanladı
Mevlüt Çavuşoğlu o haberleri yalanladı
Erdoğan, Baykal ile telefonda görüştü
Erdoğan, Baykal ile telefonda görüştü
Jandarmadan muhabire 'anons' dersi
Jandarmadan muhabire 'anons' dersi

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Yeni yıla düşüş eğilimi ile başlayan dolar kuru bugün ilk işlemlerin ardından dünkü seviyelerinde hareket ediyor. Dolar kuru 3.77 TL sınırında bulunuyor.

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolarda geçtiğimiz hafta 3.85 TL'li seviyelerden başlayan düşüş dün kuru bir ara 3.76 TL'li seviyelere çekmişti. Kapanışta 3.77 TL sınırına yaklaşan dolar kuru bugün de güne benzer seviyelerden balşladı.

Dolar ilk işlemlerin ardından saat 06.50 itibariyle 3.77 TL'den el değiştirirken, euro 4.54 TL oldu. 

Piyasalarda günün en önemli gelişmesi saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon rakamları olacak. Aralık enflasyonunun açıklanması ile yıllık enflasyon da belli olacak. Yurt dışında ise FED'in toplantı tutanakları ve haftanın devamında ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların radarındaki diğer haber akışları.

Etiketler; #dolar fiyatı #Dolar kuru #dolar
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bolu'daki Highway Outlet AVM'yi POLSAN aldı
Sonraki Haber
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.