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Dolar güne rekora yakın başladı (4 Mayıs 2018 dolarda son durum)

Enflasyonun beklenenden yüksek çıkmasıyla dün 4.2487 lira ile yeni rekor düzeye çıkan dolar, yeni güne 4.23 liranın üzerinde başladı.

Dolar güne rekora yakın başladı (4 Mayıs 2018 dolarda son durum)

Piyasaların ABD tarım dışı istihdam raporunu izleyeceği haftanın son işlem gününün ilk işlemlerinde dolar 4.2333 liraya kadar yükselirken, euro da 5.0778 lirayı gördü.

Enflasyondaki hızlı artışın etkisiyle, dün gösterge 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş 40 baz puanı buldu, iki yıllık tahvil faizi yüzde 15'i aştı.

TÜrkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK dün açıkladığı verilere göre, Nisan'da tüketici fiyatları yüzde 1.87 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.85'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.06 düzeyine çıktı.

Yurtiçi üretici fiyatları da Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 2.60 arttı ve dört aylık artış yüzde 8.03'ü buldu. Böylece yıllık üretici enflasyonu yüzde 16.37'yi, 12 aylık ortalamalara göre üretici fiyatları artışları da yüzde 15.36'ya ulaştı.

ABD’de ISM İmalat Dışı Endeksi’nin Nisan’da 56.8’e gerilemesi ve PMI verilerinin beklentileri aşmasının güçlü bir ekonomiye işaret etmesinin ardından dolar yükseldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dolar #Türk lirası
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