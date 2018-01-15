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Dolar güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,7580 seviyesinde dengelendi.

Dolar güne yatay başladı

Geçen haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda azalan dolar talebine bağlı olarak 3,7458 seviyesine gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 gerileyerek 3,7467'den tamamladı.

ABD'de cuma günü açıklanan çekirdek enflasyon verisinin yüzde 1,8 ile beklentileri aşması sonrası dolar endeksi yaklaşık yüzde 1 gerileyerek 91'in altına indi.

Dolar/TL, bugüne yatay başlayarak saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,02 artışla 3,7580'den alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,45 primle 4,5939 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,16 değer kazanarak 5,1737'den işlem görüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Türk lirası
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