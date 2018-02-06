Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3,7840 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 3,7840 seviyesinde dengelendi.



Dün güne yatay başlayan ve enflasyon tarafından olumlu sayılacak veriyle 3,75 seviyelerine gerileyen dolar/TL, küresel piyasalarda ABD merkezli negatif gelişmelere paralel 3,79 sınırına test etmesinin ardından günü yüzde 0,3 artışla 3,7850'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 3,7840 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,07 azalışla 4,6869, sterlin/TL ise yüzde 0,03 yükselişle 5,2899'dan işlem görüyor.



Dolar endeksi, dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak yüzde 0,08 artışla 89,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,2384 seviyesinde dengelendi.



Analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri akışının zayıf olduğunu, ABD pay piyasalarında başlayan ve dünya geneline yayılan düşüşe gelecek tepki alımlarının gücünün izlenmesi gerektiğini ifade etti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8000-3,8150 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildiren analistler, 3,7650-3,7500 seviyelerinin ise destek olarak takip edileceğini dile getirdi.