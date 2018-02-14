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Dolar güne yatay başladı

Dolar/TL, 3,8040 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,8040 seviyesinde dengelendi.

Dün 3,79 - 3,81 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 3,8056'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,05 azalışla 3,8040 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 4,7065, sterlin/TL de yüzde 0,04 yükselişle 5,2865'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi, dün 89,6 seviyesine gerilemesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,18 azalışla 89,4 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışı takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 3,7550'nin destek, 3,85'in ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistlerin geçen yılın aralık ayı cari işlemler açığı beklentisi 7,3 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 46,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı, 2017'nin kasım ayında 4 milyar 200 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 43 milyar 752 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Etiketler; #Türk lirası #dolar
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