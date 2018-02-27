banner972
İstanbul metrosunda korkunç kaza
İstanbul metrosunda korkunç kaza
Sosyal medyadan tepki yağdı
Sosyal medyadan tepki yağdı
Bakan tek tek açıkladı! İşte yeni düzenleme
Bakan tek tek açıkladı! İşte yeni düzenleme
TGB’nin
TGB’nin "İncirlik Çuval Davası" ertelendi

Dolar güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,7850 seviyesinde dengelendi.

Dolar güne yatay başladı

Dün güne düşüşle başlayan ve 3,7755'e gerileyen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 3,80 seviyesini test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 3,7852'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3,7850 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 artışla 4,6677, sterlin/TL ise yatay bir seyirle 5,2886'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,08 yükselişle 1,2325, dolar endeksi ise yüzde 0,08 azalışla 89,8 seviyesinde dengelendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Türk lirası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.