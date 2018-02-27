Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,7850 seviyesinde dengelendi.

Dün güne düşüşle başlayan ve 3,7755'e gerileyen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 3,80 seviyesini test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 3,7852'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3,7850 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 artışla 4,6677, sterlin/TL ise yatay bir seyirle 5,2886'dan işlem görüyor.



Avro/dolar paritesi yüzde 0,08 yükselişle 1,2325, dolar endeksi ise yüzde 0,08 azalışla 89,8 seviyesinde dengelendi.