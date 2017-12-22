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Dolar güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 3,8230 seviyelerinde dengelendi.

Dolar güne yükselişle başladı

Dün en yüksek 3,8325 ve en düşük 3,8133 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 3,8191'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3,8230 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 4,5353 ve sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 5,1180 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, dolar/TL'nin hafta ortasından bu yana dar bantta hareket ettiğine dikkati çekerek, önemli merkez bankaları kararlarının atlatılması ve yurt dışında yaklaşan Noel tatilleri nedeniyle döviz kurlarında yıl sonuna kadar sakin seyrin sürebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL için 3,81'in destek, 3,85'in ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Türk lirası
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