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Dolar güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8110 seviyesinde dengelendi.

Dolar güne yükselişle başladı

Dün güne değer kazanarak başlayan ve jeopolitik riskler nedeniyle son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 3,8338'ü gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3,7907'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlayarak saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 3,8110'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,3 primle 4,6675 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazanarak 5,2517'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi 1,2322 ile 3 yılın zirvesini görmesinin ardından 1,22-1,23 bandına yerleşirken, dolar endeksi de 3 yılın en düşük seviyesine yakın 90,0-90,5 bandında dengelendi. 


Kaynak: AA
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