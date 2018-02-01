Dolar/TL güne yükselişle başladı Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7610 seviyesinde dengelendi.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kadar düşüş eğiliminde hareket eden ve 3,7459'u gören dolar/TL, Fed sonrası kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 3,7558'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3,7640 seviyesinde dengelendi.



Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 4,6690, sterlin/TL de yatay seyirle 5,3350'den işlem görüyor.

