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Dolar güne yükselişle başladı

Dolar/TL güne yükselişle başladı Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7610 seviyesinde dengelendi.

Dolar güne yükselişle başladı

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kadar düşüş eğiliminde hareket eden ve 3,7459'u gören dolar/TL, Fed sonrası kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 3,7558'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3,7640 seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 4,6690, sterlin/TL de yatay seyirle 5,3350'den işlem görüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Merkez Bankası #FED #abd merkez bankası
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