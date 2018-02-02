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Dolar güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7470 seviyesinde dengelendi.

Dolar güne yükselişle başladı

 Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7470 seviyesinde dengelendi.

Dün güne yükselişle başlayan ve 3,7723 seviyesini gören dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla düşüşe geçerek 3,7286'ya kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 3,7309'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 3,7470 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 4,6828, sterlin/TL de yüzde 4 yükselişle 5,3445'ten işlem görüyor. 

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8000 seviyesinin direnç, 3,7340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


Kaynak: AA
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