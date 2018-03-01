Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 3,8050 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 3,8050 seviyesinde dengelendi.



Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde sıkılaşma yönünde atacağı adımlara yönelik artan güvenle birlikte doların diğer ülke para birimleri karşısında değer kazanmasına paralel 3,8168'e çıkan dolar/TL, gün önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3,8013'ten tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3,8050 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 artışla 4,6475, sterlin/TL de yüzde 0,15 artışla 5,2422'den işlem görüyor.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yükselişini sürdüren dolar endeksi bugün de 90,7 ile yaklaşık 1,5 ayın zirvesini görmesinin ardından 90,6 seviyelerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de bugün 1,2184 ile 18 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemesi sonrası 1,22'nin hemen üzerinde syrediyor.