Dolar haftaya rekor seviyede başladı! 21 Eylül 2026 canlı dolar ve euro kuru tablosu

21 Eylül Pazartesi sabahı serbest piyasada Dolar/TL 48,80 TL bandının üzerine çıkarken, Euro/TL ise 56,05 TL seviyesinden işlem görüyor. İngiliz Sterlini ise 65,34 TL civarında seyrediyor.

21 EYLÜL 2026 SERBEST PİYASA CANLI DÖVİZ TABLOSU (SAAT 09.30 İTİBARIYLA)

Serbest piyasada açılış saatleri itibarıyla kaydedilen alış, satış ve günlük değişim oranları:

Dolar/TL (USD/TRY):

Alış: 48,7996 TL

Satış: 48,8039 TL

Günlük Değişim: % +0,05

Euro/TL (EUR/TRY):

Alış: 56,0231 TL

Satış: 56,0531 TL

Günlük Değişim: % -0,03

Sterlin/TL (GBP/TRY):

Alış: 65,3205 TL

Satış: 65,3494 TL

Günlük Değişim: % -0,05

DÖVİZ KURLARININ AYLIK VE YILLIK PERFORMANS ANALİZİ

Dolar, Euro ve İngiliz Sterlini'nin yılbaşına ve geçen yıla kıyasla sergilediği getiri oranları:

Doların Performansı:

Eylül Ayı: Ay başına göre 0,51 TL artışla yüzde 1,06 değer kazandı.

2026 Yıl Başı (43,0312 TL): Yılbaşından bu yana 5,77 TL prim yaparak yüzde 13,41 yükseldi.

Son 1 Yıl (41,3840 TL): Yıllık bazda yüzde 17,93 oranında getiri sağladı.

Euronun Performansı:

Eylül Ayı: Ay başına kıyasla 0,04 TL artışla yüzde 0,06 değer kazancı kaydetti.

2026 Yıl Başı (50,4706 TL): Sene başından bu yana 5,57 TL yükselerek yüzde 11,04 getiri sundu.

Son 1 Yıl (48,6411 TL): Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,21 oranında değerlendi.

Sterlinin Performansı:

Eylül Ayı: Ayın ilk gününe göre 0,02 TL artışla yüzde 0,03 yükseldi.

2026 Yıl Başı (57,9551 TL): Yılbaşından bu yana 7,38 TL artarak yüzde 12,74 prim yaptı.

Son 1 Yıl (55,7760 TL): Yıllık periyotta yatırımcısına yüzde 17,15 oranında kazanç sağladı.