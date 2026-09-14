Dolar haftaya yükselişle başladı! 14 Eylül 2026 serbest piyasada dolar ve euro kaç TL oldu?

Yeni haftanın ilk işlem gününde serbest döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. 14 Eylül 2026 Pazartesi sabahı saat 09.30 itibarıyla Amerikan Doları güne yüzde 0,21 primle başlayarak 48,62 TL bandına yerleşirken; Euro yüzde 0,20 oranında sınırlı düşüşle 56,29 - 56,32 TL aralığında işlem görüyor. İngiliz Sterlini ise güne hafif geri çekilmeyle 65,63 TL seviyesinde başladı.

14 EYLÜL 2026 SERBEST PİYASA ANLIK DÖVİZ KURLARI

USD/TRY (Dolar): Alış 48,6198 TL | Satış 48,6245 TL (Günlük Değişim: +%0,21)

EUR/TRY (Euro): Alış 56,2900 TL | Satış 56,3227 TL (Günlük Değişim: -%0,20)

GBP/TRY (Sterlin): Alış 65,6204 TL | Satış 65,6396 TL (Günlük Değişim: -%0,09)

Hafta kapanışında serbest piyasada dolar en düşük 48,5191 TL, en yüksek 48,6119 TL bandını görerek günü 48,5213 TL seviyesinde noktalamıştı. Euro ise bir önceki işlem gününde 56,2799 TL ile 56,5857 TL aralığında dalgalandıktan sonra kapanışını 56,3382 TL'den yapmıştı.

DÖVİZ SEPETİNİN AYLIK VE YILLIK GETİRİ PERFORMANSI

Dolar, Euro ve Sterlin'in vadeli getiri oranları dikkat çekiyor:

Doların Performansı: Eylül ayının başlangıcından bu yana 0,33 TL yükselen dolar, aylık bazda yüzde 0,69 prim yaptı. Sene başındaki 43,0312 TL tabanına kıyasla 5,59 liralık artışla yılbaşından bu yana yüzde 12,99 değer kazandı. Son bir yıllık süreçte ise 41,3560 TL'den 48,6221 TL'ye çıkarak yatırımcısına yüzde 17,57 kazanç sağladı.

Euronun Performansı: Eylül ayı başına göre 0,22 TL artarak aylık yüzde 0,40 kazandıran Euro, 50,4706 TL olan yılbaşı açılışına kıyasla 5,76 TL yükseldi ve yıllık yüzde 11,41 prim sundu. Son bir yılda ise 48,5860 TL'den 56,2274 TL'ye ulaşarak yüzde 15,73 değer artışı kaydetti.

Sterlinin Performansı: Bu ayın ilk gününe göre 0,34 TL (+%0,52) yükselen İngiliz Sterlini, yılbaşındaki 57,9551 TL seviyesine oranla 7,70 TL değer kazanarak yüzde 13,28 getiri sağladı. Son bir yıllık vadede ise 56,1267 TL'den 65,6543 TL'ye ulaşarak yüzde 16,98 yükseldi.