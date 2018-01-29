Dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 3,7570 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,7570 seviyesinde dengelendi.



Geçen haftanın son işlem gününde 3,73-3,76 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 3,7526'dan tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,35 artışla 3,7570 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 4,6655, sterlin/TL de yatay bir seyirle 5,3126'dan işlem görüyor.



Dolar endeksi, cuma günü 88,4 seviyesine gerilemesinin ardından şu dakikalarda 89,1'in üzerinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de yüzde 0,2 azalışla 1,2410 seviyesinde dengelendi.