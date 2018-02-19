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Dolar haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,7530 seviyesinde dengelendi.

Dolar haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,7530 seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta cuma günü 3,7745'e kadar çıkan dolar/TL, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görüşmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısındaki açıklamaları sonrası 3,7386'ye geriledi ve günü yüzde 0,47 azalışla 3,7482'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,17 artışla 3,7530 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 yükselişle 4,6612, sterlin/TL de yüzde 0,37 artışla 5,2660'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, geçen haftanın son işlem gününde 88,25 ile 2014'ten bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bugüne yatay bir seyirle başlayarak 89,10 seviyesinde dengelendi.

Etiketler; #dolar #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson #Rex Tillerson
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