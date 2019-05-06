Dolar/TL kuru, haftaya 6 liraya yakın düzeyde başladı. 5.99 lira olan dolar ile ilgili gözler YSK'nın kritik İstanbul kararında. 31 Mart yerel seçimleri İstanbul sonuçlarına yapılan itiraz sürecine son noktanın konulması bekleniyor. İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı çıkacağı gibi yenilenmemesi kararı da çıkabilir. Piyasalar gözünü YSK'nın vereceği karara çevirdi. Dolar/TL kuru, saat 09.28'de 6,0008 ile 6 lira seviyesinin üzerini gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklaması ile birlikte dolar/TL 6.04 seviyesini gördü

Dolarda, hareketli dakikalar yaşanıyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin'e gümrük vergilerini artıracağını açıklaması tansiyonu artırırken bu durum doları destekledi.



DOLAR, 6 LİRAYI AŞTI



Dolar/TL kuru, saat 09.28'de 6,0008 ile 6 lira seviyesinin üzerini gördü.



GÖZLER YSK KARARINDA



Öte yandan dolar ile ilgili gözler YSK'nın kritik İstanbul kararında.



31 Mart yerel seçimleri İstanbul sonuçlarına yapılan itiraz sürecine son noktanın konulması bekleniyor.



İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı çıkacağı gibi yenilenmemesi kararı da çıkabilir.



Piyasalar gözünü YSK'nın vereceği karara çevirdi.



DOLAR FIRLADI



ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklaması ile birlikte dolar/TL 6.04 seviyesini gördü.



ulusal.com.tr