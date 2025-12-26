Dolar kaç TL, euro ne kadar? 26 Aralık güncel döviz kurları

Döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve piyasayı takip eden vatandaşlar tarafından dolar ve euronun güncel fiyatları yakından izleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42,8719 lira, satışta 42,8939 lira olarak açıkladı. TCMB’nin önceki efektif kuru ise alışta 42,7135, satışta 42,8846 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda dün euro/dolar paritesi 1,1785, sterlin/dolar paritesi 1,3491 ve dolar/yen paritesi 156,2700 düzeyinde seyretti.

Yeni güne başlarken:

Dolar/TL 42,8973 (alış)

42,9185 (satış)

Euro/TL ise aynı saatlerde

50,5748 TL seviyelerinde bulunuyor.

Döviz piyasasındaki hareketliliğin gün içinde devam etmesi bekleniyor.