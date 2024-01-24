Dolar kaç TL olacak? Bankalar Birliği açıkladı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası’nın İstanbul Finans Merkezi’nde gazetecilerle bir araya geldi. 2024 beklentilerini paylaşan Çakar, Orta Vadeli Program’daki enflasyon hedefi için “Bir miktar iddialı” ifadelerini kullandı.



Enflasyonun bu yıl yüzde 40-45 bandında şekilleneceğini düşündüğünü aktaran Çakar, “Enflasyon, mayıs ayında en üst düzeye gelip düşüşe geçecek” dedi.



Ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Çakar, yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi için “39-40 TL olur.” değerlendirmesinde bulundu.



Döviz kurunun bu sene enflasyondan fazla artmayacağını belirten Çakar, 2024’ün son çeyreğinde faiz indirimi sürecine gidileceğini dile getirdi.



Kredi kartı harcamalarındaki artışa dikkat çeken Alpaslan Çakar, faiz oranı, "taksit sınırlaması şeklinde kredi kartlarına düzenleme gelebilir" dedi.



Çakar, Türkiye'deki bankacılık sektörüne para büyüklüğünün 23 buçuk trilyon olduğunu açıkladı. Bunun 2 buçuk trilyonunu öz sermaye oluştururken 4 buçuk trilyonu mevduat dışı 15 trilyonunu da mevduat hesaplarından oluşuyor.



Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, TL’nin çok cazip olmaya başladığına dikkati çekti. ABD ve Avrupa’nın faiz indirimiyle beraber Türkiye gibi ülkelere sermaye akımları olacağını belirtti.



